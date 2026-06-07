Майк Браун об успешном выступлении Робинсона: «Он слушает кантри»

Робинсон, в частности, помешал лидеру «Сперс» Виктору Вембаньяме в последней атаке второго матча финальной серии, когда «Никс» победили 105:104, 2−0.
«Я большой поклонник кантри-музыки. Поэтому думаю, что когда он слушает кантри, то чувствует себя расслабленно, потому что знаю это по себе», — рассказал Браун.
Робинсон не стал оспаривать это мнение и добавил, что его товарищи по команде многое теряют, не слушая кантри.
«Я люблю кантри. Больше ничего не слушаю. Чего не скажешь про парней. Поэтому у меня есть наушники. Может быть, если бы они тоже слушали кантри, то осознали бы, насколько глупы», — считает Робинсон.