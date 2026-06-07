Полицейским пришлось выводить тренера «Вашингтона» с площадки после удаления

Джонсон был удален за 4 минуты до конца третьей четверти после того, как защитница «Мистикс» Алисия Гетино получила фол, защищаясь против форварда «Дрим» Энджел Риз. Джонсон вступил в затяжную перепалку с судьями, в то время как его ассистенты пытались вернуть его на скамейку запасных. Затем трое полицейских вышли, чтобы сопроводить Джонсона с площадки.
После игры тренер сказал журналистам, что он «вышел из себя».
«Ничего большего в этом нет. Судьи поступили правильно, и это все, что я могу сказать», — сказал Джонсон.
На момент удаления «Мистикс» уступали со счетом 43:64. Поражение с разницей в 32 очка стало самым крупным для «Вашингтона» в сезоне.