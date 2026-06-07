Кевина Дюрэнта засняли на свидании с девушкой

Отмечается, что 37-летний баскетболист пытался избежать попадания в кадр, прячась за деревом.
Кевин имеет среди болельщиков НБА репутацию человека, которому сложно даются отношения с противоположным полом.
Звездный форвард «Рокетс» Кевин Дюрэнт был замечен покидающим калифорнийский ресторан Nobu Malibu в компании девушки.
Отмечается, что 37-летний баскетболист пытался избежать попадания в кадр, прячась за деревом.
Кевин имеет среди болельщиков НБА репутацию человека, которому сложно даются отношения с противоположным полом.