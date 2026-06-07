Майк Браун: «Боюсь до смерти, что моих ассистентов растащат по другим командам»

"У меня отличные ассистенты, даже те парни, что сидят за скамейкой, мои молодые. Боюсь до смерти, что их растащат по другим командам. Удивлен, что никто до сих пор не позвал Криса Джента на должность главного тренера. Он выиграл Летнюю лигу, он здесь главный ассистент.