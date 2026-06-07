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Майк Браун: «Боюсь до смерти, что моих ассистентов растащат по другим командам»

Главный тренер «Нью-Йорка» Майк Браун отметил важную роль своих ассистентов в успехах команды.

"У меня отличные ассистенты, даже те парни, что сидят за скамейкой, мои молодые. Боюсь до смерти, что их растащат по другим командам. Удивлен, что никто до сих пор не позвал Криса Джента на должность главного тренера. Он выиграл Летнюю лигу, он здесь главный ассистент.

Джордан Бринк — фантастический специалист. Он уже второй год занимается челленджами. Я полностью полагаюсь на него. Время от времени я теряю рассудок, становлюсь эмоциональным и пытаюсь доказать что-то судьям. Это никогда не работает. Поэтому я изо всех сил стараюсь следовать примеру Джордана", — сказал Браун.