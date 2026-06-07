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«Денвер» рассмотрит варианты обмена Кэмерона Джонсона в межсезонье

«Денвер» готов расстаться с форвардом Кэмероном Джонсоном в межсезонье-2026, чтобы снизить налоговую нагрузку.

Источник: Спортс‘’

Контракт 30-летнего Джонсона на сумму 23 миллиона долларов истекает в 2027 году.

Баскетболист провел неровный дебютный сезон за «Наггетс», выдавая 12,2 очка (43% из-за дуги), 3,8 подбора и 2,4 передачи в 54 матчах.