«Денвер» рассмотрит варианты обмена Кэмерона Джонсона в межсезонье

Контракт 30-летнего Джонсона на сумму 23 миллиона долларов истекает в 2027 году.
Баскетболист провел неровный дебютный сезон за «Наггетс», выдавая 12,2 очка (43% из-за дуги), 3,8 подбора и 2,4 передачи в 54 матчах.
«Денвер» готов расстаться с форвардом Кэмероном Джонсоном в межсезонье-2026, чтобы снизить налоговую нагрузку.
Контракт 30-летнего Джонсона на сумму 23 миллиона долларов истекает в 2027 году.
Баскетболист провел неровный дебютный сезон за «Наггетс», выдавая 12,2 очка (43% из-за дуги), 3,8 подбора и 2,4 передачи в 54 матчах.