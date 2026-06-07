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РФБ могла бы провести матч против коллег из США с участием Андрея Кириленко, Гранта Хилла, Чонси Биллапса и Сергея Мони

Исполнительный директор и генеральный секретарь РФБ Владимир Дячок считает возможным матч между представителями российской организации и их коллегами из США.

«Если российская и американская стороны договорятся сыграть в хоккей в какой бы то ни было форме, то это будет очень интересный и полезный опыт для всех. Интересно понаблюдать за развитием событий. Думаю, что Российская федерация баскетбола вполне могла бы сыграть товарищескую встречу против коллег из США. У них в составе могли бы быть такие фигуры, как Грант Хилл, Чонси Биллапс, Сеймон Огастус, Шариф Абдур-Рахим, наш большой друг Кит Лэнгфорд. Очень серьезная компания собирается. У нас в состав можно включить Андрея Кириленко, Сергея Моню, Виктора Хряпу, Сергея Быкова, Анну Архипову, Светлану Абросимову, Наталью Водопьянову. Еще неизвестно, кто победит. Идея очень классная, могло бы получится хорошо», — сказал Дячок.

О хоккейном матче между командами США и России, который пройдет 1 июля в Москве, ранее сообщил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.