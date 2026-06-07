Таунс о Брансоне: «Великолепная работа ног делает его неудобным соперником для любого защитника»

"У него великолепная работа ног. Когда он проходит в краску, то отлично контролирует ситуацию, умеет управлять атакой и вводить защитников в заблуждение своими движениями с мячом. Кроме того, он очень опасен за счет броска после ведения.
Когда он все же оказывается в краске, то использует свою физическую мощь, чтобы создать пространство для флоутера или лэй-апа. Благодаря сочетанию работы ног умению завершать атаки у кольца он остается крайне неудобным соперником для любого защитника", — отметил Таунс.