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Таунс о Брансоне: «Великолепная работа ног делает его неудобным соперником для любого защитника»

Центровой «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс объяснил, за счет чего Джейлен Брансон создает проблемы защитникам соперника.

Источник: Спортс‘’

"У него великолепная работа ног. Когда он проходит в краску, то отлично контролирует ситуацию, умеет управлять атакой и вводить защитников в заблуждение своими движениями с мячом. Кроме того, он очень опасен за счет броска после ведения.

Когда он все же оказывается в краске, то использует свою физическую мощь, чтобы создать пространство для флоутера или лэй-апа. Благодаря сочетанию работы ног умению завершать атаки у кольца он остается крайне неудобным соперником для любого защитника", — отметил Таунс.