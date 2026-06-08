Позднее представитель «Мэдисон-сквер-гарден» направил в СМИ заявление, в котором говорится: «Разрешение на проведение уличной трансляции третьего матча на площади Плаза 33 было отклонено городским управлением по выдаче разрешений по согласованию с NYPD. Однако в Белом доме подтвердят, что это решение не связано с личностью президента. Нам известно, что комиссар NYPD Тиш планирует дополнительные перекрытия улиц вокруг арены».