Из-за визита Дональда Трампа полиция отменила уличный просмотр матча рядом с «Мэдисон-сквер-гарден»

Полиция Нью-Йорка (NYPD) заявила, что в связи с усилением мер безопасности из-за присутствия президента США Дональда Трампа на третьем матче финала НБА, массовый просмотр игры на открытом воздухе у «Мэдисон-сквер-гарден» проводиться не будет.
Решение, объявленное менее чем за сутки до того, как «Никс» примут «Сперс», было принято в координации с Секретной службой США.
Подобные мероприятия, на которые тысячи болельщиков собираются, чтобы смотреть игру на огромном экране, уже давно были проблемными для полиции города — и это без учета визита президента.
Позднее представитель «Мэдисон-сквер-гарден» направил в СМИ заявление, в котором говорится: «Разрешение на проведение уличной трансляции третьего матча на площади Плаза 33 было отклонено городским управлением по выдаче разрешений по согласованию с NYPD. Однако в Белом доме подтвердят, что это решение не связано с личностью президента. Нам известно, что комиссар NYPD Тиш планирует дополнительные перекрытия улиц вокруг арены».
В заявлении NYPD подчеркивается, что решение действует только на эту игру, оставляя возможность для уличного просмотра четвертого матча.