Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за визита Дональда Трампа полиция отменила уличный просмотр матча рядом с «Мэдисон-сквер-гарден»

Полиция Нью-Йорка (NYPD) заявила, что в связи с усилением мер безопасности из-за присутствия президента США Дональда Трампа на третьем матче финала НБА, массовый просмотр игры на открытом воздухе у «Мэдисон-сквер-гарден» проводиться не будет.

Источник: Спортс‘’

Полиция Нью-Йорка (NYPD) заявила, что в связи с усилением мер безопасности из-за присутствия президента США Дональда Трампа на третьем матче финала НБА, массовый просмотр игры на открытом воздухе у «Мэдисон-сквер-гарден» проводиться не будет.

Решение, объявленное менее чем за сутки до того, как «Никс» примут «Сперс», было принято в координации с Секретной службой США.

Подобные мероприятия, на которые тысячи болельщиков собираются, чтобы смотреть игру на огромном экране, уже давно были проблемными для полиции города — и это без учета визита президента.

Позднее представитель «Мэдисон-сквер-гарден» направил в СМИ заявление, в котором говорится: «Разрешение на проведение уличной трансляции третьего матча на площади Плаза 33 было отклонено городским управлением по выдаче разрешений по согласованию с NYPD. Однако в Белом доме подтвердят, что это решение не связано с личностью президента. Нам известно, что комиссар NYPD Тиш планирует дополнительные перекрытия улиц вокруг арены».

В заявлении NYPD подчеркивается, что решение действует только на эту игру, оставляя возможность для уличного просмотра четвертого матча.