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Джош Харт: «Многие люди не могут попасть на арену, когда самый дешевый билет стоит 8000 долларов. Это абсурд»

Форвард «Нью-Йорка» Джош Харт считает цены на билеты третьего матча финала против «Сан-Антонио» чрезмерно высокими.

«Мне бы очень хотелось, чтобы цены на билеты не были такими безумными. Я понимаю, что многие люди, которые ждали этого момента очень долго, к сожалению, не могут попасть на арену, когда самый дешевый билет стоит 7 или 8 тысяч долларов. Это абсурд», — сказал Харт.

По состоянию на сегодня самый дешевый билет на вторичном рынке стоил более 7000 долларов.

На четвертую игру, которая стала самой дорогой в истории финалов НБА (и в которой может быть завоеван титул), входной билет стоит более 10000 долларов.