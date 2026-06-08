Джош Харт: «Многие люди не могут попасть на арену, когда самый дешевый билет стоит 8000 долларов. Это абсурд»

«Мне бы очень хотелось, чтобы цены на билеты не были такими безумными. Я понимаю, что многие люди, которые ждали этого момента очень долго, к сожалению, не могут попасть на арену, когда самый дешевый билет стоит 7 или 8 тысяч долларов. Это абсурд», — сказал Харт.