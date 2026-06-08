Микэл Бриджес о финале-2021 и преимуществе 2−0: «Я просто помню, что мы проиграли четыре подряд. Такое никогда не забудешь»

«Я просто помню, что мы проиграли четыре подряд. Такое никогда не забудешь», — сказал форвард.
Тогда «Санс» Бриджеса забрали первые две домашние игры, но проиграли серию против «Бакс» со счетом 2−4.
Форвард «Нью-Йорка» Микэл Бриджес поделился, что он вынес из своего предыдущего финала НБА с «Финиксом» (2021).
«Я просто помню, что мы проиграли четыре подряд. Такое никогда не забудешь», — сказал форвард.
Тогда «Санс» Бриджеса забрали первые две домашние игры, но проиграли серию против «Бакс» со счетом 2−4.