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Микэл Бриджес о финале-2021 и преимуществе 2−0: «Я просто помню, что мы проиграли четыре подряд. Такое никогда не забудешь»

Форвард «Нью-Йорка» Микэл Бриджес поделился, что он вынес из своего предыдущего финала НБА с «Финиксом» (2021).

«Я просто помню, что мы проиграли четыре подряд. Такое никогда не забудешь», — сказал форвард.

Тогда «Санс» Бриджеса забрали первые две домашние игры, но проиграли серию против «Бакс» со счетом 2−4.