Кевин Гарнетт представил новую форму «Миннесоты»

«Миннесота» представила новый логотип, форму и дизайн домашней площадки. В клубе заявили, что они представляют собой сочетание «знакомых элементов истории “волков” с дерзостью, уверенностью и энергией команды, которая ведет клуб сегодня».
Домашняя (association) и гостевая (icon) форма команды выполнена в белом, синем и зеленом цветах — палитре, которую клуб использовал в своем дебютном сезоне-1989/90 годов. Версия statement возвращает черный цвет эпохи «соснового леса», который остается популярным у болельщиков. Она немного отличается от классической формы «Тимбервулвз» прошлого сезона — альтернативного варианта, повторявшего дизайн формы 1998−2008 годов.
Легенда клуба Кевин Гарнетт принял участие в презентации, позируя в каждом из комплектов формы.