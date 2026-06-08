Кевин Гарнетт представил новую форму «Миннесоты»

Домашняя (association) и гостевая (icon) форма команды выполнена в белом, синем и зеленом цветах — палитре, которую клуб использовал в своем дебютном сезоне-1989/90 годов. Версия statement возвращает черный цвет эпохи «соснового леса», который остается популярным у болельщиков. Она немного отличается от классической формы «Тимбервулвз» прошлого сезона — альтернативного варианта, повторявшего дизайн формы 1998−2008 годов.