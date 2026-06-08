Сэм Прести: «Шэй играет против шести соперников: пять защитников и шестой — социальные сети»

Если говорить о попытках заработать фолы, то каждый великий игрок НБА делает это — это часть игры. Он заработал 415 фолов в этом сезоне, из них 11 были оспорены, и 4 были отменены. То есть только около 2,5% решений были пересмотрены успешно", — отметил Прести на итоговой пресс-конференции.