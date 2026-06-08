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Сэм Прести: «Шэй играет против шести соперников: пять защитников и шестой — социальные сети»

Генеральный менеджер «Оклахомы» Сэм Прести встал на защиту Шэя Гилджес-Александера на фоне критики его стиля игры.

Источник: Спортс‘’

"Относительно Шэя, он играет против шести соперников. Есть пять защитников, и шестой — это социальные сети. И это реальность. Он не будет последним игроком, на которого нацелится эта машина. Но никто не проходит через это спокойно.

Если говорить о попытках заработать фолы, то каждый великий игрок НБА делает это — это часть игры. Он заработал 415 фолов в этом сезоне, из них 11 были оспорены, и 4 были отменены. То есть только около 2,5% решений были пересмотрены успешно", — отметил Прести на итоговой пресс-конференции.

В регулярном сезоне Шэй Гилджес-Александер стал вторым самым результативным игроком НБА, набирая в среднем 31,1 очка, 6,6 передачи и 4,3 подбора в 68 матчах, и во второй раз подряд получил награду MVP.