Велимир Перасович: «Возможно, я совершил ошибку, позволив сыграть не восстановившимся полностью Шведу и Пьеру»

«Поздравляю ЦСКА с победой. Уже в первой половине они решили исход матча. “Армейцы” демонстрировали высокий уровень баскетбола, а у нас не было возможности отреагировать и оставаться в игре. После большого перерыва мы очень хорошо боролись и выглядели гораздо лучше, но отыграть такую большую разницу в счете нам было не под силу.