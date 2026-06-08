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Велимир Перасович: «Возможно, я совершил ошибку, позволив сыграть не восстановившимся полностью Шведу и Пьеру»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (74:86) в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

Источник: Спортс‘’

«Поздравляю ЦСКА с победой. Уже в первой половине они решили исход матча. “Армейцы” демонстрировали высокий уровень баскетбола, а у нас не было возможности отреагировать и оставаться в игре. После большого перерыва мы очень хорошо боролись и выглядели гораздо лучше, но отыграть такую большую разницу в счете нам было не под силу.

Сегодня многие наши баскетболисты не сумели проявить себя из-за травм. Возможно, я совершил ошибку, позволив сыграть не восстановившимся полностью Алексею Шведу и Дайшону Пьеру. Чтобы составить конкуренцию ЦСКА нужно, чтобы все были готовы на 100 процентов", — заявил Перасович после игры.

Казанцы уступают в серии со счетом 0−3. Следующий матч пройдет 10 июня.