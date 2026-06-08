Андреас Пистиолис: «ЦСКА был лучшей командой на паркете сегодня и в предыдущих матчах»

"Позвольте начать с благодарности фанатам ЦСКА, которые приехали сюда нас поддержать, и отметить болельщиков УНИКСа, создавших прекрасную атмосферу.
Начали очень сильно, что особенно важно против УНИКСа, который славится хорошими стартами. Мы взяли контроль над происходящим и диктовали игру. Уверен, что все понимающие в баскетболе видели, что мы были лучшими на паркете сегодня — как и в предыдущих матчах.
Но этот факт не означает, что мы будем лучше в следующей встрече. Надо прикладывать то же старание, проявить то же уважение и завершить работу", — подчеркнул греческий специалист.
Следующий матч серии пройдет 10 июня в Казани.