Эргин Атаман получил удаление в концовке матча с «Олимпиакосом»

«Панатинаикос» уступил «Олимпиакосу» в третьем матче финальной серии чемпионата Греции, а главный тренер команды Эргин Атаман был удален за 51 секунду до конца встречи, когда исход матча уже был практически ясен в пользу «красно-белых». На момент эпизода счет был 96:87.