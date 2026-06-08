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Эргин Атаман получил удаление в концовке матча с «Олимпиакосом»

«Панатинаикос» уступил «Олимпиакосу» в третьем матче финальной серии чемпионата Греции, а главный тренер команды Эргин Атаман был удален за 51 секунду до конца встречи, когда исход матча уже был практически ясен в пользу «красно-белых».

Источник: Спортс‘’

«Панатинаикос» уступил «Олимпиакосу» в третьем матче финальной серии чемпионата Греции, а главный тренер команды Эргин Атаман был удален за 51 секунду до конца встречи, когда исход матча уже был практически ясен в пользу «красно-белых». На момент эпизода счет был 96:87.

Главный тренер «Панатинаикоса» активно выразил протест из-за не зафиксированного фола на Найджеле Хэйс-Дэвисе и получил второе техническое замечание, что привело к удалению с площадки.

После ухода Атамана напряжение на паркете только усилилось, и матч в итоге завершился победой «Олимпиакоса» со счетом 102:92.

Четвертая игра серии состоится 10 июня на арене «Панатинаикоса».