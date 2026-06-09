Сэм Прести: «Чет Холмгрен способствует победам на самых разных уровнях»

«Это игрок с внутренней мотивацией. Ему не нужно, чтобы люди его постоянно критиковали или чтобы интернет подталкивал его к развитию. Ему не нужен кто-то, кто будет его подгонять или ставить под сомнение. Он так устроен, поэтому я за него не переживаю», — отметил генеральный менеджер «Тандер».