Сэм Прести: «Чет Холмгрен способствует победам на самых разных уровнях»

«Он способствует победам на самых разных уровнях. Он впервые попал в состав участников Матча всех звезд, занял второе место в голосовании за лучшего оборонительного игрока года, вошел в третью символическую сборную НБА. Мы уверенно шли к финалу Западной конференции — и в первую очередь благодаря его усилиям в серии против “Лейкерс”, — подчеркнул Прести.
Он также отвергнул мнение о том, что ему нужна внешняя критика для прогресса.
«Это игрок с внутренней мотивацией. Ему не нужно, чтобы люди его постоянно критиковали или чтобы интернет подталкивал его к развитию. Ему не нужен кто-то, кто будет его подгонять или ставить под сомнение. Он так устроен, поэтому я за него не переживаю», — отметил генеральный менеджер «Тандер».
Средняя результативность Холмгрена снизилась с 17,1 очка за игру в регулярном сезоне до 10,7 в серии против «Сан-Антонио». В решающем седьмом матче он набрал лишь четыре очка, совершив всего два броска.