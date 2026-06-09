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Сэм Прести: «Чет Холмгрен способствует победам на самых разных уровнях»

Генеральный менеджер «Оклахомы» Сэм Прести выступил в поддержку Чета Холмгрена, отметив его вклад в результаты команды в течение сезона и подчеркнув уверенность клуба в его будущем.

Источник: Спортс‘’

«Он способствует победам на самых разных уровнях. Он впервые попал в состав участников Матча всех звезд, занял второе место в голосовании за лучшего оборонительного игрока года, вошел в третью символическую сборную НБА. Мы уверенно шли к финалу Западной конференции — и в первую очередь благодаря его усилиям в серии против “Лейкерс”, — подчеркнул Прести.

Он также отвергнул мнение о том, что ему нужна внешняя критика для прогресса.

«Это игрок с внутренней мотивацией. Ему не нужно, чтобы люди его постоянно критиковали или чтобы интернет подталкивал его к развитию. Ему не нужен кто-то, кто будет его подгонять или ставить под сомнение. Он так устроен, поэтому я за него не переживаю», — отметил генеральный менеджер «Тандер».

Средняя результативность Холмгрена снизилась с 17,1 очка за игру в регулярном сезоне до 10,7 в серии против «Сан-Антонио». В решающем седьмом матче он набрал лишь четыре очка, совершив всего два броска.