Дональда Трампа освистали болельщики на домашней арене «Нью-Йорка»

Во время исполнения гимна США Трампа показали на большом экране арены, и болельщики освистали президента.
«Никс», которых поддерживает Трамп, проиграли матч (111:115), позволив «Сперс» сократить отставание в серии (1−2).
Президент США Дональд Трамп посетил третий матч финала НБА, в котором «Нью-Йорк» принимал «Сан-Антонио».
Во время исполнения гимна США Трампа показали на большом экране арены, и болельщики освистали президента.
«Никс», которых поддерживает Трамп, проиграли матч (111:115), позволив «Сперс» сократить отставание в серии (1−2).