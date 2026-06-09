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Дональда Трампа освистали болельщики на домашней арене «Нью-Йорка»

Президент США Дональд Трамп посетил третий матч финала НБА, в котором «Нью-Йорк» принимал «Сан-Антонио».

Во время исполнения гимна США Трампа показали на большом экране арены, и болельщики освистали президента.

«Никс», которых поддерживает Трамп, проиграли матч (111:115), позволив «Сперс» сократить отставание в серии (1−2).