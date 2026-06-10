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Ник Райт: «Допускаю, что Леброн перейдет в “Никс” в случае их поражения в финале»

Телеведующий Ник Райт заявил, что Леброну Джеймсу следует усилить «Нью-Йорк» в случае поражения команды в финале плей-офф с «Сан-Антонио».

Источник: Спортс‘’

«Допускаю, что Леброн перейдет в “Никс” в случае их поражения в финале.

И правда считаю, что схема сайн-энд-трейд с участием Леброна и Микэла Бриджеса могла бы быть весьма выгодной для многих сторон", — заявил Райт.

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