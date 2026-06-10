Виктор Вембаньяма избежал неспортивного фола за толчок Джейлена Брансона

После дополнительного рассмотрения лига не стала выдавать Вембаньяме неспортивный фол.
В этом плей-офф француз уже имеет 2 очка неспортивных замечаний после удара локтем бигмена «Миннесоты» Наза Рида. 4 очка ведут к автоматической дисквалификации.
Судейский департамент НБА признал ошибку в незамеченном эпизоде 3-го матча «Сперс» с «Никс», центровой Виктор Вембаньяма не был наказан за толчок разыгрывающего Джейлена Брансона.
После дополнительного рассмотрения лига не стала выдавать Вембаньяме неспортивный фол.
В этом плей-офф француз уже имеет 2 очка неспортивных замечаний после удара локтем бигмена «Миннесоты» Наза Рида. 4 очка ведут к автоматической дисквалификации.