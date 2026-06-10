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Виктор Вембаньяма избежал неспортивного фола за толчок Джейлена Брансона

Судейский департамент НБА признал ошибку в незамеченном эпизоде 3-го матча «Сперс» с «Никс», центровой Виктор Вембаньяма не был наказан за толчок разыгрывающего Джейлена Брансона.

Источник: Спортс‘’

После дополнительного рассмотрения лига не стала выдавать Вембаньяме неспортивный фол.

В этом плей-офф француз уже имеет 2 очка неспортивных замечаний после удара локтем бигмена «Миннесоты» Наза Рида. 4 очка ведут к автоматической дисквалификации.