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Вембаньяма о нападениях на фанатов «Сперс» в Нью-Йорке: «Не стоит забывать, что у нас тут всего лишь игра»

Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма прокомментировал вирусные видео с нападениями на одиноких поклонников техасской команды в Нью-Йорке.

Источник: Спортс‘’

Местные болельщики обычно в грубой форме срывают с оппонентов майки.

"Ни в коем случае нельзя забывать: это всего лишь игра. Мы просто играем.

Я всецело за страсть, но при условии взаимного уважения. Такое поведение недопустимо", — заявил француз.