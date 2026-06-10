Вембаньяма о нападениях на фанатов «Сперс» в Нью-Йорке: «Не стоит забывать, что у нас тут всего лишь игра»

Местные болельщики обычно в грубой форме срывают с оппонентов майки.
"Ни в коем случае нельзя забывать: это всего лишь игра. Мы просто играем.
Я всецело за страсть, но при условии взаимного уважения. Такое поведение недопустимо", — заявил француз.
Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма прокомментировал вирусные видео с нападениями на одиноких поклонников техасской команды в Нью-Йорке.
Местные болельщики обычно в грубой форме срывают с оппонентов майки.
"Ни в коем случае нельзя забывать: это всего лишь игра. Мы просто играем.
Я всецело за страсть, но при условии взаимного уважения. Такое поведение недопустимо", — заявил француз.