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Стивен Эй Смит о Трампе на 3-м матче: «Разве не ты называл Джо Байдена “Сонным Джо”?

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит записал видеообращение к президенту США Дональду Трампу, который после третьего матча финала НБА усомнился в интеллектуальных способностях журналиста.

«Я как говорил об этом, так и повторю: “Никс” проиграли из-за присутствия Трампа на игре. Потому что он нарушил естественное течение вещей своим посещением арены.

Раз уж речь зашла об IQ, скажу так: я готов в любой момент потягаться с тобой на этом поприще. И даже больше: все хотел спросить, почему ты целый год бегаешь от меня, когда я хочу поговорить. Готов вызвать тебя на дебаты — раз уж ты считаешь себя таким крутым. Мы могли бы развивать эту тему как угодно. Я не дам тебе соскочить.

Что касается самой игры, то этот парень толком и не приходил в себя. Если тебе было так важно там присутствовать, почему ты уснул? Разве не ты называл бывшего президента Джо Байдена «Сонным Джо»? Ну и как нам тогда называть тебя?" — заявил Стивен Эй.