Стивен Эй Смит о Трампе на 3-м матче: «Разве не ты называл Джо Байдена “Сонным Джо”?

Раз уж речь зашла об IQ, скажу так: я готов в любой момент потягаться с тобой на этом поприще. И даже больше: все хотел спросить, почему ты целый год бегаешь от меня, когда я хочу поговорить. Готов вызвать тебя на дебаты — раз уж ты считаешь себя таким крутым. Мы могли бы развивать эту тему как угодно. Я не дам тебе соскочить.