Майк Браун: «Для нас крайне важно регулярно задействовать Таунса и быстро принимать решения»

У нас опытный коллектив. Никто не паникует — или как там это еще называют. Все расстроены тем, что мы не смогли выполнить план на игру и показать тот уровень, который считаем для себя стандартом. Это ни в коем случае не умаляет заслуг «Сан-Антонио», но мы чувствуем, что способны играть гораздо лучше, чем сыграли в третьем матче", — заявил Браун.