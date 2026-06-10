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Майк Браун: «Для нас крайне важно регулярно задействовать Таунса и быстро принимать решения»

Главный тренер «Никс» Майк Браун рассказал, что стало причиной поражения команды в третьем матче финала НБА со «Сперс» (111:115, 2−1).

"Крайне важно, чтобы Таунс получал мяч и был вовлечен в игру — не только в четвертой четверти, но и, разумеется, на протяжении всего матча. Буду работать над тем, чтобы лучше задействовать его как по ходу игры, так и в ее концовке.

Для нас важны темп, свободное пространство, переводы мяча с фланга на фланг, проникновения в «краску» и, что еще важнее, быстрое принятие решений. В понедельник было немало моментов, когда решения принимались слишком медленно. Игрок получал мяч и начинал его придерживать — секунду, две, три… За это время защита успевала перестроиться и занять позиции. И вот ты уже в некомфортном положении.

У нас опытный коллектив. Никто не паникует — или как там это еще называют. Все расстроены тем, что мы не смогли выполнить план на игру и показать тот уровень, который считаем для себя стандартом. Это ни в коем случае не умаляет заслуг «Сан-Антонио», но мы чувствуем, что способны играть гораздо лучше, чем сыграли в третьем матче", — заявил Браун.