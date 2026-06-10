Майк Браун: «Предельно важно доводить мяч до Таунса на протяжении всего матча»

"Предельно важно, чтобы мяч доходил до него, не только в 4-й четверти, но на протяжении всей игры. Мне нужно лучше организовывать его задействование по ходу встречи и в концовках.
У нас были проблемы с темпом, пространством, вектором движения мяча, входом в «краску» и, что самое важное, с быстрыми решениями. Часто слишком медлили. Одного парня ловят, держат, держат, держат, держат, держат. Позиционная защита на месте. Все плохо.
У нас ветеранский состав. Никакой «паники», чего-то такого. Все разочарованы в недостаточном уровне игры по нашим стандартам. Не хочу принижать «Сан-Антонио», но уверен, что мы можем быть гораздо лучше, чем показали«, — заключил главный тренер “Нью-Йорка” Майк Браун.