«Уорриорз» считают, что Леброну необязательно перевозить семью из Лос-Анджелеса в случае перехода

«Считается, что Джеймс предпочтет остаться в “Лейкерс”, поскольку после восьми сезонов в составе команды он прочно обосновался в Лос-Анджелесе. Однако источники в лиге утверждают, что “Голден Стэйт” по-прежнему заинтересован в переходе Леброна и объединения его со Стефеном Карри, Джимми Батлером и Дрэймондом Грином под руководством Стива Керра. Причем предполагается, что предложение будет включать в себя идею о том, что Леброн сможет ездить на тренировки из Лос-Анджелеса и ему не надо будет перевозить семью в Сан-Франциско», — говорится в материале The Stein Line.