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«Уорриорз» считают, что Леброну необязательно перевозить семью из Лос-Анджелеса в случае перехода

По информации инсайдеров Марка Стейна и Джейка Фишера, звездный ветеран Леброн Джеймс этим летом выберет между «Лейкерс» и «Уорриорз».

Источник: Спортс‘’

«Голден Стэйт» готов пойти на различные уступки форварду.

«Считается, что Джеймс предпочтет остаться в “Лейкерс”, поскольку после восьми сезонов в составе команды он прочно обосновался в Лос-Анджелесе. Однако источники в лиге утверждают, что “Голден Стэйт” по-прежнему заинтересован в переходе Леброна и объединения его со Стефеном Карри, Джимми Батлером и Дрэймондом Грином под руководством Стива Керра. Причем предполагается, что предложение будет включать в себя идею о том, что Леброн сможет ездить на тренировки из Лос-Анджелеса и ему не надо будет перевозить семью в Сан-Франциско», — говорится в материале The Stein Line.

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