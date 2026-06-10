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«Даллас» может побороться за Эмбиида в случае обмена из «Филадельфии» (FortyEightMinutes)

«Даллас» может стать новой командой центрового Джоэла Эмбиида, если новое руководство «Филадельфии» решит сменить курс и расстаться с многолетним лидером команды.

Источник: Спортс‘’

Об этом сообщает FortyEightMinutes со ссылкой на одного из управленцев клуба НБА.

32-летний Эмбиид в минувшем сезоне провел 38 матчей, набирая 26,9 очка, 7,7 подбора и 3,9 передачи в среднем за игру.