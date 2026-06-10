Хосе Альварадо о фоле Вембаньямы на Брансоне: «Ему это сошло с рук. В последний раз»

В одном из эпизодов третьего матча француз грубо оттолкнул лидера «Нью-Йорка», избежав при этом фола.
"Это не баскетбол. Им нужно обратить на это внимание.
Но ему это сошло с рук. В последний раз", — пояснил Альварадо.
Защитник «Никс» Хосе Альварадо заявил, что игроки команды позаботятся о том, чтобы центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма больше не пытался агрессивно себя вести по отношению к разыгрывающему нью-йоркцев Джейлену Брансону.
В одном из эпизодов третьего матча француз грубо оттолкнул лидера «Нью-Йорка», избежав при этом фола.
"Это не баскетбол. Им нужно обратить на это внимание.
Но ему это сошло с рук. В последний раз", — пояснил Альварадо.