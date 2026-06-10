Сплиттер, Шмидт и Нори — финалисты на пост главного тренера «Буллс», клуб начал проводить собеседования (Стейн)

По информации инсайдеров Джейка Фишера и Марка Стейна, на этой неделе «Чикаго» начал проводить собеседования с кандидатами на пост главного тренера. В число финалистов вошли исполняющий обязанности главного тренера «Портленда» Тьяго Сплиттер, ассистент «Атланты» Райан Шмидт и ассистент «Миннесоты» Майка Нори.