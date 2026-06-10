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Джереми Лин: «Об отказе Брансона от 113 миллионов ради этой команды говорят недостаточно. Образцовый одноклубник и профи»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт Джереми Лин отметил роль Джейлена Брансона в создании нынешних «Никс».

Источник: Спортс‘’

Разыгрывающий отказался от 113 миллионов долларов при продлении контракта в 2021 году, что позволило «Нью-Йорку» подписать нужных игроков.

"Брансон начинает привлекать к себе внимание, и он определенно этого заслуживает. Не мой взгляд, недостаточно людей говорят о том, что он отказался от 113 миллионов долларов, чтобы создать команду, состоящую из людей, которые хотят побеждать. Это говорит о многом. По сути, исторический момент. Об этом недостаточно говорят.

Сейчас Джейлен начинает получать признание, которого заслуживает как игрок, но он также является образцовым одноклубником и профессионалом", — считает Лин.