Джереми Лин: «Об отказе Брансона от 113 миллионов ради этой команды говорят недостаточно. Образцовый одноклубник и профи»

Разыгрывающий отказался от 113 миллионов долларов при продлении контракта в 2021 году, что позволило «Нью-Йорку» подписать нужных игроков.
"Брансон начинает привлекать к себе внимание, и он определенно этого заслуживает. Не мой взгляд, недостаточно людей говорят о том, что он отказался от 113 миллионов долларов, чтобы создать команду, состоящую из людей, которые хотят побеждать. Это говорит о многом. По сути, исторический момент. Об этом недостаточно говорят.
Сейчас Джейлен начинает получать признание, которого заслуживает как игрок, но он также является образцовым одноклубником и профессионалом", — считает Лин.