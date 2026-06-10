Леброн Джеймс о плюсах старта финала в Сан-Антонио для «Никс»: «Там абсолютно нечего делать»

«Не смотрел матчи, но они действительно получили возможность для двух ударов без давления. Фанаты “Никс” сейчас сходят с ума. Начало в гостях помогло им сохранить концентрацию на главном. На игре.
Можно только представить, насколько безумным было бы начало серии в MSG. Люди просят билеты, пытаются попасть на арену. Город стоит на ушах.
В Сан-Антонио все внимание отдается баскетболу. Там совершенно нечего делать. Вообще нечего. Серьезно", — посмеялся Леброн Джеймс на своем подкасте.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше