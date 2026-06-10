Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леброн Джеймс о плюсах старта финала в Сан-Антонио для «Никс»: «Там абсолютно нечего делать»

«Никс» всухую выиграли серии 2-го и 3-го раунда плей-офф и подошли к финалу после перерыва. Первые две гостевые игры остались за ними.

«Не смотрел матчи, но они действительно получили возможность для двух ударов без давления. Фанаты “Никс” сейчас сходят с ума. Начало в гостях помогло им сохранить концентрацию на главном. На игре.

Можно только представить, насколько безумным было бы начало серии в MSG. Люди просят билеты, пытаются попасть на арену. Город стоит на ушах.

В Сан-Антонио все внимание отдается баскетболу. Там совершенно нечего делать. Вообще нечего. Серьезно", — посмеялся Леброн Джеймс на своем подкасте.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше