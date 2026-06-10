Велимир Перасович: «Сегодня у нас практически не было шансов — уровень ЦСКА выше»

"Прежде всего, поздравляю ЦСКА. Сегодня у нас практически не было шансов. Местами мы показывали хороший баскетбол, но соперник оказался сильнее и надежнее. Они практически не ошибались, тогда как мы, даже когда приближались, совершали ошибки. Уровень их игроков и баскетбола выше.
Будь мы в оптимальных условиях: без травмированных и тех, у кого были проблемы со здоровьем, — то могли бы навязать им борьбу на равных. Но, увы, реальность оказалась суровой. В решающей стадии невозможно играть без здоровых исполнителей, способных действовать жестко и эффективно.
Считаю, мы провели отличный сезон. Мы добрались до двух финалов — WINLINE Basket Cup и Единой Лиги ВТБ, — и оба раза уступили только ЦСКА, который был сильнее. На данный момент это наш максимум. Безусловно, при счете 0−4 остается неприятный осадок. Но если смотреть на весь путь целиком, без эмоций от последнего матча, нельзя не признать: сезон получился очень хорошим", — подчеркнул главный тренер казанцев.