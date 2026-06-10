Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Велимир Перасович: «Сегодня у нас практически не было шансов — уровень ЦСКА выше»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал поражение своей команды в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА (76:102), а также подвел итоги сезона-2025/26.

Источник: Спортс‘’

"Прежде всего, поздравляю ЦСКА. Сегодня у нас практически не было шансов. Местами мы показывали хороший баскетбол, но соперник оказался сильнее и надежнее. Они практически не ошибались, тогда как мы, даже когда приближались, совершали ошибки. Уровень их игроков и баскетбола выше.

Будь мы в оптимальных условиях: без травмированных и тех, у кого были проблемы со здоровьем, — то могли бы навязать им борьбу на равных. Но, увы, реальность оказалась суровой. В решающей стадии невозможно играть без здоровых исполнителей, способных действовать жестко и эффективно.

Считаю, мы провели отличный сезон. Мы добрались до двух финалов — WINLINE Basket Cup и Единой Лиги ВТБ, — и оба раза уступили только ЦСКА, который был сильнее. На данный момент это наш максимум. Безусловно, при счете 0−4 остается неприятный осадок. Но если смотреть на весь путь целиком, без эмоций от последнего матча, нельзя не признать: сезон получился очень хорошим", — подчеркнул главный тренер казанцев.