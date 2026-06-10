Сергей Кущенко: «Мечта — разбавить четверку лучших команд лиги»

"Сезон можно признать удачным. У каждого формата есть свои плюсы и минусы, в этом году не было плей-ин, изучаем итоги и 23 июня на Совете Лиги будет рассмотрено несколько вариантов схемы проведения. Могут добавиться клуба, может измениться логистика. Посмотрим, как будет. Мы еще не анализировали показатели маркетинга детально, но уже можно сказать, что клубы более активно работают над этой частью. Доходы от билетов растут. Экономическая ситуация непростая, но общая работа ведется.
В каждом сезоне появляются команды-сюрпризы. Всегда есть те, кто «кусает» лидеров, но к весне мы получаем одинаковую четверку лучших. Конечно, есть мечта — разбавить этот квартет. Плей-офф хотим сделать более ярким. Нужно делать все, чтобы баскетбол оставался конкурентоспособным", — сказал Кущенко в эфире студии Единой лиги ВТБ.
ЦСКА 13‑й раз в своей истории стал победителем Единой лиги ВТБ.