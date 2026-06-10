Сергей Кущенко: «Мечта — разбавить четверку лучших команд лиги»

"Сезон можно признать удачным. У каждого формата есть свои плюсы и минусы, в этом году не было плей-ин, изучаем итоги и 23 июня на Совете Лиги будет рассмотрено несколько вариантов схемы проведения. Могут добавиться клуба, может измениться логистика. Посмотрим, как будет. Мы еще не анализировали показатели маркетинга детально, но уже можно сказать, что клубы более активно работают над этой частью. Доходы от билетов растут. Экономическая ситуация непростая, но общая работа ведется.