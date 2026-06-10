Андрей Ватутин о чемпионском ЦСКА: «Я весь сезон получал удовольствие от этой команды»

— Вот люди приходят на трибуны, кричат: «ЦСКА!» Они тебя питают энергией. А сколько народу приехало в Казань, чтобы поддержать команду в финале? Они дают тебе правильные эмоции, заряжают. И ты понимаешь, что это не просто работа. Ты должен вкладывать в это душу. Потому что для людей это важно. И многих мы реально сделали сегодня счастливыми, — сказал Ватутин в интервью «Матч ТВ».