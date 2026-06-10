Андрей Ватутин о чемпионском ЦСКА: «Я весь сезон получал удовольствие от этой команды»

— Вы много раз брали титул с ЦСКА. Почему этот сезон для вас особенный?
— Есть повод вспомнить то, как уверенно ЦСКА прошел регулярный сезон и плей‑офф. Или то, что мы выиграли три титула в этом сезоне. Запомнится и счет финальной серии — такого еще не было.
Я весь сезон получал удовольствие от этой команды. Очень хочется, чтобы этот сезон продолжался. Ты реально кайфуешь от процесса. Но сезон закончен, и закончен на хорошей ноте. Ребята большие молодцы, спасибо им, тренерам, офису и болельщикам. Многих людей сегодня сделали счастливыми.
— Сила ЦСКА — в работе менеджмента. Как вам удается подписывать таких топ‑игроков?
— Если какие‑то люди прогрессируют, это говорит как минимум о двух вещах: выбраны правильные люди и их тренируют правильные тренеры. Сочетание этих двух факторов позволяет происходить тем событиям, которые вы назвали. Конечно, любая селекция — вопрос желания и возможностей. Спасибо тем людям, которые дают нам возможности эффективно тратить их деньги.
— Как ЦСКА находить мотивацию из сезона в сезон? Вы побеждаете десятилетиями.
— Вот люди приходят на трибуны, кричат: «ЦСКА!» Они тебя питают энергией. А сколько народу приехало в Казань, чтобы поддержать команду в финале? Они дают тебе правильные эмоции, заряжают. И ты понимаешь, что это не просто работа. Ты должен вкладывать в это душу. Потому что для людей это важно. И многих мы реально сделали сегодня счастливыми, — сказал Ватутин в интервью «Матч ТВ».