Матч «Никс» — «Сперс» стал самым просматриваемым среди третьих игр финала НБА за последние 28 лет

В среднем игру на телеканалах ABC и ESPN смотрели 23,8 миллиона зрителей, а пиковая аудитория достигла 26,3 миллиона человек.
Встреча завершилась победой «Сперс» со счетом 115−111. Преимущество в серии сохраняют «Никс» — 2−1.
Третий матч финальной серии НБА между «Сан-Антонио» и «Нью-Йорком» собрал самую большую аудиторию среди третьих игр финала за последние 28 лет — со времен противостояния «Чикаго» и «Юты» в 1998 году.
В среднем игру на телеканалах ABC и ESPN смотрели 23,8 миллиона зрителей, а пиковая аудитория достигла 26,3 миллиона человек.
Встреча завершилась победой «Сперс» со счетом 115−111. Преимущество в серии сохраняют «Никс» — 2−1.