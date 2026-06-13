Познер рассказал о своей любви к баскетболу с самого детства: «Тогда ни одного черного не было, они не играли»

«Я очень люблю баскетбол. Мой папа был сыном эмигрантов, которые уехали после Революции. Они уехали сначала в Берлин, когда моему папе было 14 лет, а затем был переезд в Париж, где он завершил учебу и начал работать. Там у них образовалась группа молодых людей из России, которые начали играть в баскетбол. Тренировал их американский специалист. Свою команду они назвали BCR (Баскетбольный клуб русских). Начали они свое выступление в 4-м дивизионе Франции. По итогу добрались до Высшей лиги Франции и заняли второе место. Это какая-то фантастика была.



Команда отца состояла из обычных работяг, которые на баскетболе никак не зарабатывали. Поэтому в нашей семье баскетбол — это был особый спорт. Я его всегда любил. Помню, когда я был совсем мальчиком в Америке, ходил на баскетбольные матчи. Причем тогда ни одного черного не было, они не играли. Или как сейчас говорят — афроамериканцев. При мне появились самые первые и в том числе такой выдающийся как Билл Рассел. В общем, к баскетболу отношение у меня особое. Думаю, спортсмены из этого спорта самые физически развитые», — сказал Познер «СЭ».