«Бостон» открыт к предложениям по Джейлену Брауну

«С прошлой ночи, насколько мне известно, “Селтикс” готовы выслушивать заинтересованные команды и предложения по Джейлену Брауну. Я бы не сказал, что они активно ищут обмен прямо сейчас, но они открыты к диалогу. Несколько команд уже начали выходить на связь и вести обсуждения с “Селтикс”.
Это не означает, что обмен обязательно состоится. У Брауна остается три года по контракту, в июле он сможет подписать продление. Посмотрим, к чему это приведет. Но сам факт того, что они слушают предложения, говорит о необходимости принять решение", — отметил Чарания.
Инсайдер не уточнил конкретные клубы, однако ранее Брауна связывали с интересом со стороны «Хьюстона», «Атланты» и «Портленда».