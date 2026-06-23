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«Бостон» открыт к предложениям по Джейлену Брауну

После неудачной попытки «Бостона» включить Джейлена в обмен на Янниса Адетокумбо «Селтикс» начали рассматривать возможные предложения по одному из своих лидеров, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Источник: Спортс‘’

«С прошлой ночи, насколько мне известно, “Селтикс” готовы выслушивать заинтересованные команды и предложения по Джейлену Брауну. Я бы не сказал, что они активно ищут обмен прямо сейчас, но они открыты к диалогу. Несколько команд уже начали выходить на связь и вести обсуждения с “Селтикс”.

Это не означает, что обмен обязательно состоится. У Брауна остается три года по контракту, в июле он сможет подписать продление. Посмотрим, к чему это приведет. Но сам факт того, что они слушают предложения, говорит о необходимости принять решение", — отметил Чарания.

Инсайдер не уточнил конкретные клубы, однако ранее Брауна связывали с интересом со стороны «Хьюстона», «Атланты» и «Портленда».