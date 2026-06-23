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«Маккаби Тель-Авив» стал чемпионом Израиля, обыграв «Хапоэль Тель-Авив» в финальной серии со счетом 3−1

«Маккаби Тель-Авив» стал чемпионом Израиля, обыграв «Хапоэль Тель-Авив» в финальной серии со счетом 3−1.

Источник: Спортс‘’

Этот титул стал 58-м чемпионством в истории клуба, еще раз подтвердив статус «Маккаби» как самой титулованной команды израильского баскетбола.

Решающий четвертый матч завершился победой «Маккаби» — 83:79. «Хапоэль» ушел на перерыв с минимальным преимуществом и сохранял его до заключительной четверти, однако в решающие минуты «Маккаби» сумел переломить ход встречи и довести матч до победы.

Самым результативным в составе чемпионов стал Иффе Лундберг, набравший 21 очко. По 13 очков добавили Джимми Кларк и Ошэй Бриссетт, еще 14 — Джейлен Хорд.

У «Хапоэля» 26 очков набрал Ям Мадар, но его усилий не хватило, чтобы перевести серию в пятый матч и изменить исход финала.