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Шэмс Чарания: «Несколько команд следят за ситуацией с Каваем Ленардом, ситуация прояснится в ближайшее время»

Кавай Ленард входит в заключительный сезон контракта с «Клипперс». По информации инсайдера Шэмса Чарании, его дальнейшее будущее в клубе остается предметом внимания со стороны других команд НБА.

«За ситуацией с Каваем Ленардом в ближайшие недели следят несколько команд. Я не думаю, что драфт сильно повлияет на его будущего, но в ближайшие дни и недели мы узнаем больше о “Клипперс”, о самом Ленарде и о возможных вариантах с другими командами», — сообщил Чарания.

Контракт 34-летнего форвада на 50,3 млн долларов подходит к завершению, и потенциальный обмен потребует его продления, что делает любую сделку долгосрочным обязательством и, вероятно, потребует включения дополнительных игроков и драфт-активов.

В прошедшем сезоне Ленард вошел во вторую символическую пятерку НБА, в среднем набирая 27,8 очка, 6,3 подбора и 3,6 передачи за игру.