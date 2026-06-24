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Бекки Хэммон: «Джейлен Брансон доказал, что он исключение»

Главный тренер «Лас-Вегаса» осталась при своем мнении.

Бекки Хэммон попросили прокомментировать ее тезис о том, что с маленьким игроком вроде Джейлена Брансона невозможно выиграть чемпионат НБА.

«Все, что сделал Джейлен — доказал, что в правилах бывают исключения. Он доказал, что он исключение, так что можете ставить его имя рядом со Стефом Карри и Айзеей Томасом, и, по-моему, он сыграл блестяще, особенно в решающей стадии. Совершенно точно он был тем самым главным парнем, но за что я должна извиняться? Никогда не буду извиняться за то, что имею мнение. За это мне и платит ESPN», — сказала Хэммон.

Джейлен Брансон принес «Нью-Йорку» первый титул за последние 53 года.