Бекки Хэммон: «Джейлен Брансон доказал, что он исключение»

«Все, что сделал Джейлен — доказал, что в правилах бывают исключения. Он доказал, что он исключение, так что можете ставить его имя рядом со Стефом Карри и Айзеей Томасом, и, по-моему, он сыграл блестяще, особенно в решающей стадии. Совершенно точно он был тем самым главным парнем, но за что я должна извиняться? Никогда не буду извиняться за то, что имею мнение. За это мне и платит ESPN», — сказала Хэммон.