«Никс» вышли из первого раунда драфта после сделок с «Лейкерс», «Мэверикс» и «Санз», получив пять пиков во втором

Сначала чемпионы обменялись драфт-пиками с «Лейкерс» (24-й на 25-й), получив денежную компенсацию.
Затем отдали эту позицию «Далласу», получив 30-й и 2 драфт-пика второго раунда.
После этого 30-й номер ушел «Финиксу» в обмен на денежную компенсацию и 3 выбора во втором раунде.
Под 24-м номером «Лейкерс» получили защитника Кэмерона Карра.
25-й («Даллас») — защитник Серхио Де Ларреа.
30-й («Финикс») — форвард Коа Пит.
«Нью-Йорк» получил 31-й, 47-й и 55-й выборы на этом драфте, но планирует также обменять первый из них.