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«Никс» вышли из первого раунда драфта после сделок с «Лейкерс», «Мэверикс» и «Санз», получив пять пиков во втором

«Никс» провели серию сделок, чтобы выйти из первого раунда драфта-2026 НБА.

Сначала чемпионы обменялись драфт-пиками с «Лейкерс» (24-й на 25-й), получив денежную компенсацию.

Затем отдали эту позицию «Далласу», получив 30-й и 2 драфт-пика второго раунда.

После этого 30-й номер ушел «Финиксу» в обмен на денежную компенсацию и 3 выбора во втором раунде.

Под 24-м номером «Лейкерс» получили защитника Кэмерона Карра.

25-й («Даллас») — защитник Серхио Де Ларреа.

30-й («Финикс») — форвард Коа Пит.

«Нью-Йорк» получил 31-й, 47-й и 55-й выборы на этом драфте, но планирует также обменять первый из них.