Три чемпиона NCAA из Мичигана были выбраны под лотерейными номерами на драфте-2026

Форварды Морез Джонсон и Яксель Лендеборг стали 9-м и 11-м соответственно, центровой Адай Мара — 12-й.
Впервые с 2007 года (Флорида) 3 игрока из одной команды, отыгравшие более 1 сезона на студенческом уровне, были выбраны так высоко.
Баскетбольная программа Мичигана выиграла турнир NCAA в этом году. Три участника чемпионского состава были выбраны под лотерейными номерами драфта-2026 НБА.
Форварды Морез Джонсон и Яксель Лендеборг стали 9-м и 11-м соответственно, центровой Адай Мара — 12-й.
Впервые с 2007 года (Флорида) 3 игрока из одной команды, отыгравшие более 1 сезона на студенческом уровне, были выбраны так высоко.