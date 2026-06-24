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Три чемпиона NCAA из Мичигана были выбраны под лотерейными номерами на драфте-2026

Баскетбольная программа Мичигана выиграла турнир NCAA в этом году. Три участника чемпионского состава были выбраны под лотерейными номерами драфта-2026 НБА.

Источник: Спортс‘’

Форварды Морез Джонсон и Яксель Лендеборг стали 9-м и 11-м соответственно, центровой Адай Мара — 12-й.

Впервые с 2007 года (Флорида) 3 игрока из одной команды, отыгравшие более 1 сезона на студенческом уровне, были выбраны так высоко.