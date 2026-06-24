Эй Джей Дибанца: «Всегда хотел быть твердым 1-м номером драфта, как Леброн Джеймс, Купер Флэгг и Аллен Айверсон»

"Этот номер многое значит для меня. Всегда был первым по ходу школьной карьеры. Всегда хотел стать твердым 1-м номером, как Леброн Джеймс, Купер Флэгг, Аллен Айверсон и другие подобные парни.
Знаю, что «Уизардс» жаждут побед. У них отличное молодое ядро состава, потенциал. Мой приход их еще немного подтолкнет. Переподписание Трэя Янга, наличие Энтони Дэвиса и хороших ветеранов позволят команде претендовать на серьезный успех", — заявил Дибанца.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше