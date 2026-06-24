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Эй Джей Дибанца: «Всегда хотел быть твердым 1-м номером драфта, как Леброн Джеймс, Купер Флэгг и Аллен Айверсон»

Форвард Эй Джей Дибанца был выбран «Вашингтоном» 1-м на драфте-2026 НБА.

"Этот номер многое значит для меня. Всегда был первым по ходу школьной карьеры. Всегда хотел стать твердым 1-м номером, как Леброн Джеймс, Купер Флэгг, Аллен Айверсон и другие подобные парни.

Знаю, что «Уизардс» жаждут побед. У них отличное молодое ядро состава, потенциал. Мой приход их еще немного подтолкнет. Переподписание Трэя Янга, наличие Энтони Дэвиса и хороших ветеранов позволят команде претендовать на серьезный успех", — заявил Дибанца.

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