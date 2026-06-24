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Майк Данливи: «Спорили с Джо Лэйкобом по поводу лучшего поля для гольфа в Сан-Франциско»

Камера застала оживленный спор между владельцем «Голден Стэйт» Джо Лэйкобом и генменеджером Майком Данливи во время драфта НБА.

Данливи прокомментировал эпизод, завершившийся выбором форварда Якселя Лендеборга.

"Да, спорили по поводу лучшего поля для гольфа в Сан-Франциско. Джо со мной не согласился, каждому свое.

Это очень сильный драфт. Немного нервничали по поводу того, как все будет выглядеть после 9−11 пиков. Но когда момент пришел, нас все устраивало в любом случае.

Были определенные мысли по поводу возможных обменов, но в итоге мы все были согласны взять Якселя [Лендеборга].

Джо был немного на взводе: «Просто возьмите парня!».

Но у нас были пять минут, было время. Подошел наш выбор, так что никто не мог его у нас забрать. Хотел проявить немного терпения", — заявил Данливи.