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Тед Леонсис: «Уизардс» опережают свой план на год"

«Вашингтон» забрал форварда Эй Джей Дибанцу под 1-м номером на драфте-2026 НБА после продления сотрудничества с разыгрывающим Трэем Янгом.

Источник: Спортс‘’

ESPN привел слова владельца команды Теда Леонсиса по поводу планов на ближайшее будущее.

"Мы идем по плану, который мы озвучивали. На самом деле, опережаем его на год. Я рассчитывал на 4−5 лет, а это третье лето, когда мы занимаемся расчисткой площадки для дальнейшего роста и развитием молодежи.

Думаю, что теперь мы можем приступить к его активной части.

У нас еще много дел. Надо убедиться, что мы правильно работаем над командной «химией». Что командная иерархия построена нужным образом, что состав готов слушать тренера, а система подходит игрокам.

Всегда хотел получить команду, которая будет соответствовать уровню наших болельщиков, теперь у нас есть для этого инструменты", — заявлял Леонсис.