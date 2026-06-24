Тед Леонсис: «Уизардс» опережают свой план на год"

ESPN привел слова владельца команды Теда Леонсиса по поводу планов на ближайшее будущее.
"Мы идем по плану, который мы озвучивали. На самом деле, опережаем его на год. Я рассчитывал на 4−5 лет, а это третье лето, когда мы занимаемся расчисткой площадки для дальнейшего роста и развитием молодежи.
Думаю, что теперь мы можем приступить к его активной части.
У нас еще много дел. Надо убедиться, что мы правильно работаем над командной «химией». Что командная иерархия построена нужным образом, что состав готов слушать тренера, а система подходит игрокам.
Всегда хотел получить команду, которая будет соответствовать уровню наших болельщиков, теперь у нас есть для этого инструменты", — заявлял Леонсис.