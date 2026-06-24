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Александр Церковный: «Прошедший сезон обязывает “Зенит” к серьезным изменениям»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный подвел итоги прошедшего сезона, объяснил причины неудачного выступления команды в плей-офф и рассказал о возможных изменениях в составе в межсезонье.

Источник: Спортс‘’

— Чему вас научил прошедший сезон? Какие главные выводы вы для себя сделали?

— Ключевые кадровые изменения — это всегда и сложно, и большие риски. Главное, что нам не удалось сделать: создать ДНК чемпионской команды, в этом причина наших поражений в полуфинале и в серии за третье место.

Плюс все попытки усиления состава фактически оказались только на бумаге. И такой травматизм, который нас преследовал с самого начала сезона, однозначно вынуждает нас пересматривать систему профилактики травматизма и подготовки игроков.

— Довольны ли посещаемостью?

— У нас традиционно второе место в регулярном сезоне после Перми. За два последних сезона мы в разы уменьшили количество пригласительных, тем не менее это практически не повлияло на заполняемость зала. А вот зал стал намного более баскетбольным по тому, как наши болельщики поддерживают команду. Это очень заметно и вселяет большой оптимизм.

— Насколько тяжелым будет стартовавшее межсезонье? Стоит ли болельщикам ждать кардинальных изменений в составе?

— Сейчас каждое межсезонье тяжелее из-за ситуации на рынке для российских команд. Отсутствие еврокубков и текущая неспокойная ситуация ставят нас в очень сложные условия для привлечения качественных специалистов и сильных игроков. При этом прошедший сезон обязывает нас делать серьезные выводы по составу, — отметил Церковный.

Душко Иванович — основной претендент на должность главного тренера «Зенита».