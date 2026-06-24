Александр Церковный: «Прошедший сезон обязывает “Зенит” к серьезным изменениям»

— У нас традиционно второе место в регулярном сезоне после Перми. За два последних сезона мы в разы уменьшили количество пригласительных, тем не менее это практически не повлияло на заполняемость зала. А вот зал стал намного более баскетбольным по тому, как наши болельщики поддерживают команду. Это очень заметно и вселяет большой оптимизм.