Тим Коннелли: «Энтони Эдвардс хочет, чтобы команда становилась только сильнее»

"У нас очень большие ожидания от него. Мы считаем, что он способен войти в число величайших игроков всех времен.
Когда ты приходишь к своим лидерам, таким как Энтони, и объясняешь, что нужно отдать ради того или иного обмена, становится очевидно, насколько он верит в наших игроков. Иногда мы обсуждаем варианты и понимаем: нет, этого игрока мы не будем обменивать.
Энтони очень конкурентный баскетболист. Он хочет быть уверен, что команда движется в правильном направлении и становится только сильнее", — отметил Коннелли.
«Миннесота» отказалась включать Джейдена Макдэниелса в обмен за Янниса Адетокумбо.