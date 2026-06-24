Тим Коннелли: «Энтони Эдвардс хочет, чтобы команда становилась только сильнее»

Когда ты приходишь к своим лидерам, таким как Энтони, и объясняешь, что нужно отдать ради того или иного обмена, становится очевидно, насколько он верит в наших игроков. Иногда мы обсуждаем варианты и понимаем: нет, этого игрока мы не будем обменивать.