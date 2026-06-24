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Тим Коннелли: «Энтони Эдвардс хочет, чтобы команда становилась только сильнее»

Президент по баскетбольным операциям «Миннесоты» Тим Коннелли опроверг слухи о возможном недовольстве Энтони Эдвардса и заявил, что лидер команды полностью вовлечен в развитие клуба и с оптимизмом смотрит в будущее организации.

Источник: Спортс‘’

"У нас очень большие ожидания от него. Мы считаем, что он способен войти в число величайших игроков всех времен.

Когда ты приходишь к своим лидерам, таким как Энтони, и объясняешь, что нужно отдать ради того или иного обмена, становится очевидно, насколько он верит в наших игроков. Иногда мы обсуждаем варианты и понимаем: нет, этого игрока мы не будем обменивать.

Энтони очень конкурентный баскетболист. Он хочет быть уверен, что команда движется в правильном направлении и становится только сильнее", — отметил Коннелли.

«Миннесота» отказалась включать Джейдена Макдэниелса в обмен за Янниса Адетокумбо.