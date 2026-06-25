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В профсоюзе тренеров опасаются, что контракт Нори с «Портлендом» может создать прецедент: «Оскорбление для нас»

Президент Ассоциации тренеров Джей Би Бикерстафф назвал нетрадиционную структуру контракта нового главного тренера «Портленда» Майки Нори «оскорблением наших ценностей», мнение разделяют многие специалисты НБА.

Источник: Спортс‘’

По неофициальной информации, соглашение Нори с «Блэйзерс» включает только один гарантированный год с возможностью продления на второй и третий сезоны. Контракт предусматривает базовую зарплату ниже рыночной и включает бонусы, основанные на результатах команды.

"Я понимаю его историю и его путь к тому, чтобы получить эту возможность, и не хочу умалять этот особенный момент для него и для его семьи, для той работы, которую он заслужил. Это прежде всего.

И все же Нори оказался в ситуации, в которой не должен был оказаться — я о структуре контракта. У человека есть мечта, и с нашей точки зрения, это выглядит так, будто кто-то злоупотребляет ситуацией. Произошло обесценивание того, что, как мы считаем, тренеры заслужили за все эти годы«, — заявил главный тренер “Пистонс”.

В профсоюзе тренеров опасаются, что контракт Нори с «Портлендом» может создать прецедент на будущее.