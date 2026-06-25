Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

56-й драфт-пик (Ищенко) сменил двух владельцев и оказался в «Далласе»

Права на 56-й пик принадлежали «Чикаго» перед началом драфта-2026. В ходе процесса «Буллз» обменяли выбор в «Лейкерс», получив денежную компенсацию. После чего клуб из Лос-Анджелеса вернул свои деньги, отправив выбор дальше в «Мэверикс».

Источник: Спортс‘’

В лиге считают, что «Лейкерс» намеревались взять центрового Хенри Веесаара, которого успела перехватить «Атланта», поднявшись до 52-го номера.

В итоге под 56-м номером был выбран российский защитник Всеволод Ищенко.