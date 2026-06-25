56-й драфт-пик (Ищенко) сменил двух владельцев и оказался в «Далласе»

В лиге считают, что «Лейкерс» намеревались взять центрового Хенри Веесаара, которого успела перехватить «Атланта», поднявшись до 52-го номера.
В итоге под 56-м номером был выбран российский защитник Всеволод Ищенко.
Права на 56-й пик принадлежали «Чикаго» перед началом драфта-2026. В ходе процесса «Буллз» обменяли выбор в «Лейкерс», получив денежную компенсацию. После чего клуб из Лос-Анджелеса вернул свои деньги, отправив выбор дальше в «Мэверикс».
В лиге считают, что «Лейкерс» намеревались взять центрового Хенри Веесаара, которого успела перехватить «Атланта», поднявшись до 52-го номера.
В итоге под 56-м номером был выбран российский защитник Всеволод Ищенко.