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«Детройт» нацелен на игрока с именем после обмена Стюарта, Джеймс и Ленард входят в сферу интересов клуба (Уиндхорст)

«Детройт» намерен побороться за игрока с именем в межсезонье-2026, суперзвезды Леброн Джеймс и Кавай Ленард в списке потенциальных целей клуба из Мичигана.

Источник: Спортс‘’

Об этом рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Пистонс» согласовали обмен Айзейи Стюарта, который в следующие два года должен получать по 15 миллионов долларов, освободив место в платежной ведомости.

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