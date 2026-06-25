«Детройт» нацелен на игрока с именем после обмена Стюарта, Джеймс и Ленард входят в сферу интересов клуба (Уиндхорст)

Об этом рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
«Пистонс» согласовали обмен Айзейи Стюарта, который в следующие два года должен получать по 15 миллионов долларов, освободив место в платежной ведомости.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше