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Джейлен Браун: «ESPN ведет себя неэтично, Стивен Эй Смит — воплощение этой истории»

Форвард «Селтикс» Джейлен Браун раскритиковал канал ESPN во время открытого интервью во Франции.

Источник: Спортс‘’

Браун сказал об этом, рассуждая о ситуации в «Бостоне».

«ESPN ведет себя неэтично, Стивен Эй Смит — воплощение этой истории. Организация, игроки — все были с этим согласны. Все понимали, что я имею в виду. Наша команда, по сути, была вынуждена избавиться от части контрактов. Мы потеряли много игроков. Но мы смогли выйти из этой ситуации и до сих пор находимся в прежнем положении…» — произнес Браун.

ESPN и другие СМИ активно пишут о том, что «Селтикс» этим летом хотят обменять Брауна, в клубе не подтверждают.