Джейлен Браун: «ESPN ведет себя неэтично, Стивен Эй Смит — воплощение этой истории»

«ESPN ведет себя неэтично, Стивен Эй Смит — воплощение этой истории. Организация, игроки — все были с этим согласны. Все понимали, что я имею в виду. Наша команда, по сути, была вынуждена избавиться от части контрактов. Мы потеряли много игроков. Но мы смогли выйти из этой ситуации и до сих пор находимся в прежнем положении…» — произнес Браун.