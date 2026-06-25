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Кендрик Перкинс: «Команды просят “Мемфис” добавить пики за Моранта. Не наоборот»

Заинтересованные клубы НБА рассчитывают, что «Мемфис» добавит драфт-пики за разыгрывающего Джа Моранта, чтобы взять на себя его контракт.

Источник: Спортс‘’

Об этом сказал эксперт ESPN Кендрик Перкинс в эфире Road Trippin" Show.

«Команды просили “Мемфис” отдать драфт-пики за Джа Морэнта, не наоборот. Они просили “Гризлис”: “Эй, отдайте нам драфт-пики за Джа, и мы его примем”, — рассказал Перкинс.